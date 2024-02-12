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Фото: награждение призёров женской гонки на 10 км свободным стилем на Спартакиаде-2024

12 февраля в Тюмени состоялась гонка на 10 км свободным стилем у женщин, проходящая в рамках Спартакиады сильнейших — 2024.

Золотую медаль соревнований выиграла Анастасия Кулешова, представляющая Нижегородскую область. Второе и третье место заняли представительницы Архангельской области Вероника Степанова и Мария Истомина.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с фото с церемонии награждения спортсменок.

Фото: КОРРЕСПОНДЕНТ «ЧЕМПИОНАТА» АНДРЕЙ ШИТИХИН

Фото: КОРРЕСПОНДЕНТ «ЧЕМПИОНАТА» АНДРЕЙ ШИТИХИН

Спартакиада-2024. Лыжные гонки. Тюмень.

Свободный стиль, 10 км. Женщины

1. Анастасия Кулешова (Нижегородская область) — 26.11,9 секунды.

2. Вероника Степанова (Архангельская область) +8,1.

3. Мария Истомина (Архангельская область) +13,4.

4. Лидия Горбунова (Республика Татарстан) +21,7.

5. Татьяна Сорина (Тюменская область) +24,1.

6. Алина Пеклецова (Архангельская область) +34,7.

7. Елизавета Пантрина (Тюменская область) +52,1.

8. Екатерина Никитина (Республика Мордовия) +58,8.

9. Екатерина Смирнова (Тюменская область) +1.04,7.

10. Анастасия Доценко (Республика Татарстан) +1.13,8.