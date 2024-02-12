Спицов — о серебре Спартакиады: круто, что я смог этого достичь на главном старте сезона

Российский лыжник Денис Спицов высказался о втором месте в гонке на 10 км свободным стилем на Спартакиаде сильнейших — 2024 в Тюмени.

«Честно говоря, радость от медали связана не столько с домашней Спартакиадой, сколько с тем, как долго я ждал этой награды. Круто, что я смог этого достичь на самом главном старте сезона. Ну и, конечно, приятно сделать это при родных трибунах и болельщиках, которые приезжают каждый день в плохую погоду поддержать нас. Пока идёт хороший подъём. Надеюсь, этих сил хватит до конца Спартакиады (улыбается). Просто бывают негативные последствия после спуска с гор. Иногда спустя четыре-пять дней возникает яма.

Сегодняшнее серебро — мой лучший результат в этом сезоне. Да и сегодня лучшее самочувствие. Проведение сезона на высоком уровне в этом году действительно было под вопросом, как сказал Бородавко. Получилась скомканная подготовка в главных месяцах, сентябре-октябре. Меня дважды кусал клещ, я болел постоянно, почти каждые две недели. Клещи меня любят, стабильно каждый год кусают. В этот раз я халатно к этому отнёсся: не сдавал клеща на анализ, не пил сам антибиотики. А оказалось, что у меня был положительный тест на боррелиоз. Я сам накосячил и запустил всё. Я рад, что удалось за счёт горного сбора вернуться на прежний уровень и подняться на пьедестал.

На протяжении полутора лет мы практически не использовали горы. У нас есть Сочи, но туда сложно попасть. Да и в целом там не та высота. В этом году мы для себя открыли Армению. Как понимаю, теперь мы туда будем ездить очень часто. Там серьёзная высота — 2000 метров. Мы раньше ко всем серьёзным стартам готовились в среднегорье или в высокогорье, и это работало. Сейчас в очередной раз это помогло.

Есть ли у меня особенность круто подводиться к главным стартам? В прошлом году у меня было всё наоборот. На всех турнирах я был близко и рядом к победе, а на главных стартах остался без медалей. Сезон был вроде успешным, но из-за болезней я ничего не смог показать. В этом году была огромная мотивация, желание показать свой максимум на домашней, первой Спартакиаде. Воевать хочется всегда. Через два года должен быть следующий пик формы? Не знаю, посмотрим. Хочется стабильности какой-то, а не абы как. Не хочется ждать, когда снова повезёт (смеётся)», — передаёт слова Спицова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.