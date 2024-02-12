«Самое важное, что тут меня поддерживает семья». Спицов — о домашнем этапе Спартакиады

Российский лыжник Денис Спицов, представляющий Тюменскую область, рассказал о поддержке семьи на соревнованиях Спартакиады-2024 в Тюмени.

«Не сказать, что я прям ждал домашний этап Спартакиады. Всё-таки я прошёл через более крупные старты с меньшей эмоциональной нагрузкой. Так что и этот турнир просто воспринимаю как свою работу. Уже ничего не изменишь. Ты выходишь и показываешь то, на что готов сейчас. Слава богу, это получается. Самое важное, что тут меня поддерживает моя семья.

Дочка Ева внешне больше похожа на меня, но по характеру — на супругу. Когда Ева была маленькой, была очень на меня похожа, а если точнее, то на мою сестру, но характер у неё мамин. Она упёртая, никого не слушает, идёт против маминой воли (смеётся). Пока никак с этим не боремся. Я не так часто бываю дома, поэтому меня жена ругает, что я ведусь на поводу у Евы, даю слабину. Да, у нас в семье за жёсткость отвечает супруга (смеётся). Дочка катается на BMW игрушечном. Сперва она боялась, потому что машина большая и издаёт громкие звуки, стороной её обходила. Сейчас она периодически садится и рулит на ней по тренажёрному залу. Летом, возможно, стоит ждать видосов с двумя BMW», — передаёт слова Спицова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.