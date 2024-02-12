Вяльбе — о высказывании в адрес Ступак: отношусь к Юле как к дочери

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала своё высказывание об олимпийской чемпионке 2022 года в эстафете лыжнице Юлии Ступак. Ранее глава ФЛГР заявила, что у спортсменки есть небольшие проблемы с головой, и подчеркнула, что нынешний сезон может стать для Ступак последним, если лыжница не исправит эти проблемы.

«Почему‑то все восприняли, что я её хотела каким‑то образом обидеть. У меня к ней тёплое отношение. Я просто хочу, чтобы человек не лежал как блинчик на сковородке. Чтобы она уже собралась и приняла решение. У неё есть какие-то метания. Мы это видим. Это длится второй год. Юля очень талантливая, очень способная. Для меня вообще непонятно — что такое мотивация. Главное — цель. Хорошо, ты стала олимпийской чемпионкой, так будь ты 40‑кратной чемпионкой России, поставь перед собой какую‑то цель. Либо надо настроиться и уйти из спорта. Я только это хотела донести. Из девчонок я её больше всех люблю. Я к ней как к дочери отношусь. Мне жаль, что у неё не получается собраться со своими мыслями», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».