Сорин — о выступлении Степановой в эстафете: отыграть столько способна только Ника

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал выступление лыжницы Вероники Степановой в женской эстафете на Спартакиаде сильнейших — 2024. Сборная Архангельской области одержала победу в этой гонке.

«Отыграть столько способна только Ника. Думаю, она сегодня реабилитировалась за неудачную гонку. Дистанция плюс-минус одинаковая, а скорость сегодня порядком выше. Не знаю, в чём разница. Наверное, её так эстафета будоражила. По любому сыграли здесь настрой и заряженность на результат. Ника была прям готова, эмоционально заряжена, хотела выиграть. Поэтому она и смогла отыграть 50 секунд.

Она уже один раз так делала, но тогда были не такие сильные соперницы, как сейчас. Понятно, что тут и Лиза Пантрина проиграла 50 секунд. Непонятно, в чём причина, будем разбираться. И Анастасия Доценко сделала то же. Они сильные гонщицы, поэтому на 7,5 км больше минуты они не должны проигрывать. Вероника сегодня показала очень высокую скорость.

Было ощущение, что первые три команды, которые уходили, немного не свой максимум выдавали. Но я говорил с Лизой, она сказала, что первый круг шла быстро. Ляшенко, наоборот, шла не своей скоростью и подстраивалась под девочек, а в итоге отстала. Даже Вероника ещё не вышла вперёд, а Олеся уже отстала. Так что не думаю, что темп для неё был низкий. Был бы низкий, она бы не отстала. Да, у группы лидеров темп был невысокий, но не скажу, что они прям гуляли совсем.

С Вероникой пока не общался. Первым делом поздравлю её. Единственное, спрошу, почему вчера так не пробежала (смеётся). Вчера она сказала, что устала. Сегодня, мне кажется, усталость меньше не стала, а результат гораздо лучше, чем вчера. Уплотнение программы — хуже для Вероники, меньше времени на отдых. Ей будет сложнее восстанавливаться от гонки к гонке. Сейчас, видимо, состояние у неё очень хорошее. Для меня загадка, почему вчера не получилось. Вчера она была сама не своя.

Планировалось, что Вероника побежит командный спринт, но лучше уточнить это у региона», — передаёт слова Сорина корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.