Вяльбе: никакой сенсации с стороны Степановой в эстафете не произошло

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала результаты женской эстафеты на Спартакиаде сильнейших — 2024.

«Эстафета супер, круто! Мне кажется, вообще с первого этапа видно было, что все работали. Конечно, самое крутое считается, что Вероника всех достала, но она реально столько у них и выигрывает. Поэтому тут никакой сенсации с её стороны в принципе-то не произошло. Если смотреть на предыдущие гонки, на сегодняшний день Лиза не в самой лучшей форме.

Нет сенсации, потому что были истории, когда на 5 километрах минуту и десять секунд женщины отыгрывали на Кубке мира. Эстафета – это психология, безусловно это тактика. Но если у тебя нет спортивной формы на данный момент, тебе не поможет ни психология, ни тактика.

Но я вижу, что на самом деле у Лизы Пантриной сейчас не самая лучшая форма. У Насти Доценко реально её уровень, она сделала всё возможное. Что касается Олеси, она вообще ещё маленькая. Вероника на голову выше вот этих всех девчонок, и она должна была столько выиграть, это понятно. Я не хочу принизить кого-то или кого-то возвысить. Я просто говорю, что молодец, что она на самом деле эстафетчица, никаких, как говорится, вопросов нет. Она делает всё абсолютно правильно, не дёргаясь, зная свои силы идёт прёт.

Мы спустились с гор и не у всех бывает, что ты спустился и после там седьмого дня у всех кайф или там после 14-го. Может быть вчера была небольшая ямка, сегодня она из этой ямки вылезла. В нужный день в нужное время. Всё-таки эстафета – это круто! Что я сказала Веронике – это личное, к гонке не имело никакого отношения. Я всех поздравила и сказала, что к сожалению этот поезд проехал мимо вас», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.