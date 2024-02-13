Вяльбе: правильно, что Кулешова не соглашается с тем, что Степанова на голову сильнее всех

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о противостоянии лыжниц Анастасии Кулешовой и Вероники Степановой.

«Правильно Настя Кулешова делает, что не соглашается с тем, что Вероника на голову сильнее остальных. Все спрашивают, как Большунова обыграть, а я говорю, что выходят каждый раз человек шесть-семь с надеждой и мыслями победить его, это нормальное явление. Настя – опытная спортсменка. Наверное, она правильно вела подготовку, именно точечно, это её гонка. Но опять же, как Егор сказал, вчера что-то было у Вероники не то, но мне кажется, в этом и есть интерес. Могу сказать, что я сейчас буду думать, что было бы круто, если бы Большунов, не считая эстафеты, выиграл все гонки, на которые бы он выходил. Чтобы потом будущим поколениям было к чему стремиться», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.