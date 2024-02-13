Ляшенко: когда-нибудь и Степанову кто-нибудь догонит. Надеюсь, года через два

Российская лыжница Олеся Ляшенко, представляющая команду Республики Коми, прокомментировала своё выступление в эстафете на Спартакиаде сильнейших — 2024 в Тюмени. Сборная Республики Коми заняла четвёртое место в женской эстафете.

«Не очень хорошо себя чувствую. Но ничего, время придёт — будут и наши медали.

Наверное, я слишком долго «гуляла». Пока недотягиваю до того, чтобы долго держаться за кем-то или кого-то из сильных соперниц догонять. Было ожидаемо, что так будет. Но, получается, прозевала, когда Степанова нас догнала. Ушами хлопала (улыбается). Но когда-нибудь и её кто-нибудь догонит. Надеюсь, года через два (улыбается)", — передаёт слова Ляшенко корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.