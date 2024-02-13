Шемякин: вчера лежал в постели с температурой, но если сердце бьётся, можно выйти на старт

Российский лыжник Алексей Шемякин прокомментировал своё выступление на первом этапе мужской эстафеты на Спартакиаде сильнейших — 2024.

«Я вчера лежал в постели с температурой. И только по телевизору случайно узнал, что эстафету перенесли на сегодня. Я знал, что Александр Терентьев уехал домой, и понимал, что я должен защищать честь Архангельской области. В любом состоянии. Если сердце бьётся, значит, ты можешь выйти на старт. Меня не хватило на последний круг, вырубило на последних полутора километрах. Но я рубился до конца, понимал, что надо как можно меньше проиграть, чтобы у ребят была надежда и возможность биться за самые высокие места.

Юрий Викторович Бородавко перед стартом сказал мне: «Лёха, надо биться!» Он меня всегда поддерживает, говорит что-то хорошее перед стартом. Ещё он сказал, что на меня вся Архангельская область смотрит. Так и есть!

Перед эстафетой мне лыжи готовил Виктор Николаевич Ревин — это наш тренер с «Русской зимы». Он был единственным человеком, который пошёл мне навстречу, помог мне как спортсмену, который хочет биться с лучшими. А чтобы биться с лучшими, нужно, чтобы лыжи ехали хорошо. Инвентарь — это процентов 70 успеха. А если ты сам будешь ещё лыжи с утра себе готовить, дышать всем этим, то какой вообще старт? Любительские гонки какие-то получаются», — сказал Шемякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.