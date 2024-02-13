Команда Республики Татарстан одержала победу в мужской эстафете на Спартакиаде

Сегодня, 13 февраля, в Тюмени на Спартакиаде сильнейших — 2024 состоялась лыжная мужская эстафетная гонка. Лучшими в этой гонке стали лыжники сборной Республики Татарстан Андрей Ларьков, Сергей Ардашев, Антон Тимашов и Иван Горбунов. Спортсмены преодолели дистанцию за 1:17.41,0.

Второе место заняла команда Республики Коми, третьей стала сборная Тюменской области.

Спартакиада-2024. Лыжные гонки. Тюмень.

Эстафета. Мужчины

1. Республика Татарстан (Андрей Ларьков, Сергей Ардашев, Антон Тимашов, Иван Горбунов) — 1:17.41,0.

2. Республика Коми (Евгений Семяшкин, Ермил Вокуев, Илья Порошкин, Илья Семиков) — отставание 0,1 секунды.

3. Тюменская область (Иван Якимушкин, Евгений Белов, Денис Спицов, Артём Мальцев) +0,8.