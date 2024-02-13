Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Команда Республики Татарстан одержала победу в мужской эстафете на Спартакиаде

Команда Республики Татарстан одержала победу в мужской эстафете на Спартакиаде
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 13 февраля, в Тюмени на Спартакиаде сильнейших — 2024 состоялась лыжная мужская эстафетная гонка. Лучшими в этой гонке стали лыжники сборной Республики Татарстан Андрей Ларьков, Сергей Ардашев, Антон Тимашов и Иван Горбунов. Спортсмены преодолели дистанцию за 1:17.41,0.

Второе место заняла команда Республики Коми, третьей стала сборная Тюменской области.

Спартакиада-2024. Лыжные гонки. Тюмень.
Эстафета. Мужчины

1. Республика Татарстан (Андрей Ларьков, Сергей Ардашев, Антон Тимашов, Иван Горбунов) — 1:17.41,0.
2. Республика Коми (Евгений Семяшкин, Ермил Вокуев, Илья Порошкин, Илья Семиков) — отставание 0,1 секунды.
3. Тюменская область (Иван Якимушкин, Евгений Белов, Денис Спицов, Артём Мальцев) +0,8.

Лыжные гонки. Спартакиада сильнейших-2024. Тюмень
Мужчины. Эстафета 4x7.5 км
13 февраля 2024, вторник. 11:15 МСК
Окончено
1
Республика Татарстан
2
Республика Коми
3
Тюменская область
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android