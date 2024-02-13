Фото: награждение призёров женской эстафеты Спартакиады — 2024

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13 февраля, в Тюмени в рамках Спартакиады сильнейших — 2024 завершилась лыжная женская эстафетная гонка. Победу одержала команда Архангельской области, спортсменки которой преодолели дистанцию за 1.28.23,8 секунды. Второе место заняла команда Тюменской области, третьей стала сборная Республики Татарстан.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с фото с церемонии награждения спортсменок.

Фото: КОРРЕСПОНДЕНТ «ЧЕМПИОНАТА» АНДРЕЙ ШИТИХИН

Фото: КОРРЕСПОНДЕНТ «ЧЕМПИОНАТА» АНДРЕЙ ШИТИХИН

Фото: КОРРЕСПОНДЕНТ «ЧЕМПИОНАТА» АНДРЕЙ ШИТИХИН

Спартакиада-2024. Лыжные гонки. Тюмень.

Эстафета. Женщины

1. Архангельская область (Алина Пеклецова, Мария Истомина, Светлана Заборская, Вероника Степанова) — 1.28.23,8.

2. Тюменская область (Алиса Жамбалова, Татьяна Сорина, Екатерина Смирнова, Елизавета Пантрина) — отставание 20,0 секунды.

3. Республика Татарстан (Дарья Непряева, Лидия Горбунова, Виктория Трошина, Анастасия Доценко) +27,3.