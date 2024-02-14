Жув: верил, что могу победить Клебо в спринте, но он остаётся лучшим

Французский лыжник Ришар Жув прокомментировал выступление в классическом спринте на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Канморе (Канада). Француз занял второе место, победителем гонки стал норвежский лыжник Йоханнес Клебо.

«Я прилетел в Канаду немного простывшим. Мне было трудно включиться в работу, но в спринте я чувствовал себя довольно хорошо. Было немного другое настроение, поэтому гонка получилась хорошей. Это круто. В квалификации разрыв был таким, что мы толком не знали, чего ожидать дальше. Но команда сработала отлично.

Выйдя на финишную прямую, я верил, что могу победить Клебо. Но он остаётся лучшим. Если ты замешкаешься хотя бы на секунду, он воспользуется этим. Я немного потерял равновесие, и это непростительная ошибка. Но я по-прежнему доволен своим результатом», — приводит слова Жува Nordic Magazine.