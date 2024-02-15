Большунов: с каждым днём всё больше норвежцев пишут, ждут на международных стартах

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов сообщил, что стал часто получать сообщения от норвежских спортсменов, которые ждут его возвращения на международные соревнования.

«С каждым днём всё больше норвежцев пишут. Ребята из марафонской серии недавно написали: „Мы ждём тебя в Тронхейме“. Вчера тоже сообщения приходили. Кажется, что с каждым днём всё больше и больше их становится», — сказал Большунов в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, в нынешнем сезоне Большунов одержал 20 побед подряд в личных гонках. Спортсмен выиграл 17 гонок на Кубка России и стал победителем трёх гонок на Спартакиаде сильнейших — 2024 в Тюмени. Российские лыжники отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.