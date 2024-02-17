Сундлинг выиграла спринт свободным стилем на этапе КМ в США, Сван стала второй
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Шведская лыжница, олимпийская чемпионка 2022 года и четырёхкратная чемпионка мира Йонна Сундлинг выиграла спринт свободным стилем на 11-м этапе Кубка мира в Миннеаполисе (США). Второй в гонке стала ещё одна представительница Швеции — Линн Сван, которая проиграла соотечественнице 0,9 секунды. Замкнула тройку лидеров норвежка Кристине Ставос Шистад, уступившая Сундлинг 2,6 секунды.
Отметим, что текущий лидер общего зачёта Кубка мира американка Джессика Диггинс стала в гонке четвёртой, проиграв Йонне Сундлинг 4,8 секунды.
Лыжные гонки. Кубок мира. 11-й этап, Миннеаполис
Женщины. Спринт свободным стилем, 1,6 км
1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 3:06,4.
2. Линн Сван (Швеция) — отставание 0,9 секунды.
3. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) + 2,6.
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