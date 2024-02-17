Клебо победил в спринте на этапе КМ в Миннеаполисе, Пеллегрино пришёл к финишу вторым

Норвежский лыжник, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо победил в спринте свободным стилем на 11-м этапе Кубка мира в Миннеаполисе (США). Вторым к финишу пришёл итальянец Федерико Пеллегрино, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, который уступил норвежцу 0,3 секунды. Замкнул тройку сильнейших ещё один представитель Норвегии, Ховард Солос Тёугбёль: он проиграл соотечественнику 1,2 секунды.

Отметим, что лидер общего зачёта Кубка мира, норвежец Харальд Эстберг Амундсен выбыл из спринта в четвертьфинале, где стал третьим, а занимающий вторую строчку рейтинга Эрик Вальнес, также представляющий Норвегию, не смог пройти квалификацию гонки.

Лыжные гонки. Кубок мира. 11-й этап, Миннеаполис

Мужчины. Спринт свободным стилем, 1,6 км

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2:54,2.

2. Федерико Пеллегрино (Италия) — отставание 0,3 секунды.

3. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) +1,2.