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Клебо победил в спринте на этапе КМ в Миннеаполисе, Пеллегрино пришёл к финишу вторым

Клебо победил в спринте на этапе КМ в Миннеаполисе, Пеллегрино пришёл к финишу вторым
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Норвежский лыжник, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо победил в спринте свободным стилем на 11-м этапе Кубка мира в Миннеаполисе (США). Вторым к финишу пришёл итальянец Федерико Пеллегрино, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, который уступил норвежцу 0,3 секунды. Замкнул тройку сильнейших ещё один представитель Норвегии, Ховард Солос Тёугбёль: он проиграл соотечественнику 1,2 секунды.

Отметим, что лидер общего зачёта Кубка мира, норвежец Харальд Эстберг Амундсен выбыл из спринта в четвертьфинале, где стал третьим, а занимающий вторую строчку рейтинга Эрик Вальнес, также представляющий Норвегию, не смог пройти квалификацию гонки.

Лыжные гонки. Кубок мира. 11-й этап, Миннеаполис
Мужчины. Спринт свободным стилем, 1,6 км

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2:54,2.
2. Федерико Пеллегрино (Италия) — отставание 0,3 секунды.
3. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) +1,2.

Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 11, Миннеаполис, США
Мужчины. Спринт 1.6 км. Свободный стиль. Финал
17 февраля 2024, суббота. 23:05 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:54.2
2
Федерико Пеллегрино
Италия
+0.3
3
Ховард Солос Тёугбёль
Норвегия
+1.2
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