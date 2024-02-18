Сорин: сегодняшняя гонка показала, что 50 км для девушек — это не много

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал итоги гонки на 50 км классическим стилем у женщин, прошедшей в рамках Спартакиады сильнейших — 2024.

«Женская гонка получилась гораздо интереснее, чем мужская. Девчонки молодцы. Алиса Жамбалова молодец, не побоялась убегать с самого начала. Видимо, была задача взять максимального количество бонусов, которые разыгрывались до 30 км. Другие девчонки тоже большие молодцы, дотерпели. Не было сегодня таких больших отрывов, которые обычно бывают у девушек. Сегодня была очень интересная гонка.

В финишной разборке Татьяне не хватило уверенности. Она пока не очень уверенно перестраивается из лыжни в лыжню, точнее, я бы сказал, что она боится это делать, особенно на высокой скорости. Есть риск получить травму стопы, поэтому она не стала перед финишной чертой уходить в другой створ. Наверное, можно было попробовать сесть за Женей на последнем спуске, но тогда бы и Кулешова могла бы сесть третьей сразу за Татьяной. Таня, в принципе, выбрала самый оптимальный для себя вариант: отработать верхушку, сесть первой и будь, как будет. Женя молодец, она умеет садиться в низкую посадку. Это ей и помогло сегодня, потому что на самом финише Таня имела преимущество.

Мы посмотрим, много ли 50 км для девушек или нет. Сегодняшняя гонка показала, что это не много. Посмотрим, как спортсменки переварят эту нагрузку. Мне кажется, ничего страшного не будет.

Считаю, что правильно перенесли эстафеты на 13-е число, так как там был самый морозный день и экстремальные температуры. Если бы этого не сделали, то там бы пришлось вновь переносить или даже отменять гонки. Думаю, было правильно, что дистанции не сократили. Ребята вчера пробежали, сегодня все живы и здоровы. Организация Спартакиады хорошая, но не хватает немного зрителей. Наверное, стоило соревноваться ближе к городу или в его черте, как мы делали в Казани. Там всё-таки атмосфера крупных соревнования чувствовалась, как сейчас в Златоусте. Там очень много зрителей. Созванивался с ребятами биатлонистами, они рассказывают, что у них очень-очень хорошая атмосфера. А у нас то же самое, что и на Кубках и чемпионатах России», — сказал Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.