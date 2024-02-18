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Шумахер стал первым за 40 лет лыжником из США, победившим в дистанционной гонке на КМ

Шумахер стал первым за 40 лет лыжником из США, победившим в дистанционной гонке на КМ
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Американский лыжник Гус Шумахер, который сегодня, 18 февраля, выиграл гонку свободным стилем с раздельным стартом на 11-м этапе Кубка мира в Миннеаполисе (США), стал первым за 40 лет представителем США, одержавшим победу в дистанционной гонке на Кубке мира.

Последним американцем, который побеждал в дистанционной гонке, был Билл Кох, призёр Олимпийских игр и чемпионата мира, обладатель Кубка мира. Его последняя победа датирована 12 февраля 1983 года в Сараево. После этого до Шумахера американские лыжники в длинных гонках на Кубке мира не побеждали.

Отметим, что для 23-летнего Гуса Шумахера это первая победа на Кубке мира в карьере, а для американских лыжников — первая домашняя победа в истории.

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