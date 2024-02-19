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Гус Шумахер — о победе в гонке на КМ: это лучше, чем всё, что я мог себе представить

Гус Шумахер — о победе в гонке на КМ: это лучше, чем всё, что я мог себе представить
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Американский лыжник Гус Шумахер прокомментировал победу в гонке на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мила по лыжным гонкам в Миннеаполисе (США).

«Тот факт, что я одержал победу именно здесь, в США, создаёт ощущение, что это нечто большее. Благодарен всем, кто пришёл посмотреть гонку. Впереди большие дела, и это первая медаль из многих. Это лучше, чем всё, что я мог себе представить. Очень важно было выиграть дома. Это значит очень многое», — приводит слова Шумахера пресс-служба FIS.

Лыжные гонки. Кубок мира. 11-й этап, Миннеаполис
Мужчины. Гонка с раздельным стартом. Свободный стиль, 10 км

1. Гус Шумахер (США) — 20.52,7.
2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — отставание 4,4 секунды.
3. Пол Голберг (Норвегия) +5,8.

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