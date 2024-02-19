Диггинс: на последних 2 км надеялась, что болельщики пронесут меня до финиша

Американская лыжница Джессика Диггинс прокомментировала выступление в гонке на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Миннеаполисе (США). Спортсменка заняла третье место.

«Речь шла не о подиуме. Я просто хотела выйти на трассу и выложиться на 100%, и мне это удалось. В эти выходные сбылась моя мечта. Возможно, я никогда так ничем не гордилась. За 2 км до конца гонки я надеялась, что болельщики донесут меня до финиша», — приводит слова Диггинс Fondo Italia.

Лыжные гонки. Кубок мира. 11-й этап, Миннеаполис

Женщины. Гонка с раздельным стартом, свободный стиль, 10 км

1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 22.38,9.

2. Фрида Карлссон (Швеция) — отставание 15,4 секунды.

3. Джессика Диггинс (США) +31,8.