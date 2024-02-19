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Диггинс: на последних 2 км надеялась, что болельщики пронесут меня до финиша

Диггинс: на последних 2 км надеялась, что болельщики пронесут меня до финиша
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Американская лыжница Джессика Диггинс прокомментировала выступление в гонке на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Миннеаполисе (США). Спортсменка заняла третье место.

«Речь шла не о подиуме. Я просто хотела выйти на трассу и выложиться на 100%, и мне это удалось. В эти выходные сбылась моя мечта. Возможно, я никогда так ничем не гордилась. За 2 км до конца гонки я надеялась, что болельщики донесут меня до финиша», — приводит слова Диггинс Fondo Italia.

Лыжные гонки. Кубок мира. 11-й этап, Миннеаполис
Женщины. Гонка с раздельным стартом, свободный стиль, 10 км

1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 22.38,9.
2. Фрида Карлссон (Швеция) — отставание 15,4 секунды.
3. Джессика Диггинс (США) +31,8.

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