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«Это было неожиданно». Сундлинг — о победе в гонке на 10 км

«Это было неожиданно». Сундлинг — о победе в гонке на 10 км
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Шведская лыжница Йонна Сундлинг, победившая в гонке на 10 км заявила, что для неё это огромный результат и такого она не ожидала.

Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 11, Миннеаполис, США
Женщины. 10 км. Свободный стиль.
18 февраля 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Окончено
1
Йонна Сундлинг
Швеция
22:38.9
2
Фрида Карлссон
Швеция
+15.4
3
Джессика Диггинс
США
+31.8

«Я так рада, что справилась с собой и не слишком сильно напряглась. В спринте я чувствовала, что у меня был хороший день, но я не думала, что эта удача продлится до гонки на 10 км. Это было неожиданно, это огромный результат», — приводит слова Сундлинг Fondo Italia.

18 февраля закончилась гонка на 10 км в рамках 11-го этапа Кубка мира в Миннеаполисе (США). Она завершилась победой шведской лыжницы Йонны Сундлинг с результатом 22 минуты 38,9 секунды. Джессика Диггинс из США, ставшая безоговорочным лидером среди женщин, стала лишь третьей — 23 минуты 10,7 секунды. Второе место – у ещё одной шведки Фриды Карлссон, она отстала от лидера на 15,4 секунды.

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