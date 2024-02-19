«Это было неожиданно». Сундлинг — о победе в гонке на 10 км

Шведская лыжница Йонна Сундлинг, победившая в гонке на 10 км заявила, что для неё это огромный результат и такого она не ожидала.

«Я так рада, что справилась с собой и не слишком сильно напряглась. В спринте я чувствовала, что у меня был хороший день, но я не думала, что эта удача продлится до гонки на 10 км. Это было неожиданно, это огромный результат», — приводит слова Сундлинг Fondo Italia.

18 февраля закончилась гонка на 10 км в рамках 11-го этапа Кубка мира в Миннеаполисе (США). Она завершилась победой шведской лыжницы Йонны Сундлинг с результатом 22 минуты 38,9 секунды. Джессика Диггинс из США, ставшая безоговорочным лидером среди женщин, стала лишь третьей — 23 минуты 10,7 секунды. Второе место – у ещё одной шведки Фриды Карлссон, она отстала от лидера на 15,4 секунды.