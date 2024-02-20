Латыпов, Логинов и Халили выступят в «Гонке Легкова»

Российские биатлонисты Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Карим Халили примут участие в 10-й «Гонке Легкова», передаёт корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.

Напомним, юбилейная 10-я «Гонка Легкова» состоится 23-24 февраля 2024 года в городе Пересвет (Московская область). Помимо соревнований профессионалов, в программу мероприятия входят любительские забеги, детские лыжные гонки, концертная программа, а также мастер-классы от звёзд лыжного спорта и биатлона.

Ранее в Златоусте прошли соревнования биатлонистов в рамках Спартакиады сильнейших — 2024. Латыпов стал победителем спринта и гонки преследования, а также завоевал бронзу в масс-старте. Халили стал серебряным призёром пасьюта и победителем масс-старта на этих соревнованиях.