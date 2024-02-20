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Норвежский эксперт отметил падение уровня российских лыжников после отстранения

Норвежский эксперт отметил падение уровня российских лыжников после отстранения
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Норвежский эксперт Петтер Соленг Скинстад раскритиковал уровень российских лыжников в условиях отсутствия международных соревнований и на фоне доминирования трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в гонках Кубка России и Спартакиады — 2024.

«Это говорит мне только о том, что он по-прежнему хороший лыжник. И тогда в то же время можно думать, что у всех российских бегунов произошла коллективная потеря формы после того, как их не допустили на Кубок мира, и что уровень соревнований просто ниже того, что мы видим на Кубке мира, — цитирует эксперта Nettavisen.

При этом Скинстад усомнился в честности побед Большунова, заявив о возможном наличии договорённости о результатах лыжных гонок в России.

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