Норвежский эксперт назвал организацию соревнований в России пропагандой

Норвежское издание Nettavisen отреагировало на слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о зависти иностранцев к внутренним соревнованиям, приведя реакцию норвежского эксперта Петтера Соленга Скинстада на имидж соревнований в России.

«Я видел ролики со всех гонок в России и видел все результаты всех гонок, которые они там организовали. Нет ничего, что указывало бы на то, что эти соревнования соответствуют уровню Кубка мира, нет ничего, что указывало бы на то, что там столько людей, сколько они говорят. Я вообще не верю в эту пропаганду», — сказал Скинстад.

«Сам факт того, что они это делают, показывает, насколько тесно спорт связан с авторитарной государственной властью и армией в России. Тот факт, что они продолжают в том же духе, говорит мне о том, насколько правильно, что они не участвуют на международном уровне», — добавил эксперт.