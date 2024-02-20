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Норвежский комментатор: когда Россия вернётся, будет много дискуссий, чем они занимались

Норвежский комментатор: когда Россия вернётся, будет много дискуссий, чем они занимались
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Комментатор норвежского телеканала NRK Ян Петтер Салтведт предположил наличие последствий для России после допуска российских спортсменов к международным соревнованиям, связанных с организацией внутренних турниров в условиях международной изоляции.

«В тот день, когда Россия вернется в международный спорт, будет много дискуссий о том, чем они на самом деле занимались, пока были изолированы», — цитирует Яна Петера Салтведта Nettavisen.

Также в материале, опубликованном Nettavisen высказывается критика прозрачности российских соревнований.

Напомним, в февраля 2022 года в связи с событиями на Украине Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение об отстранении спортсменов из России и Беларуси от соревнований под своей эгидой.

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