Спортивный фестиваль Эн+ «На лыжи!» в 2024 году пройдёт в 22 городах России

В 2024 году спортивный фестиваль «На лыжи!», организованный российским энерго-металлургическим холдингом Эн+, пройдёт сразу в 22 городах России и объединит тысячи участников. В его программу войдут лыжные забеги на различные дистанции, семейные эстафеты, а также конкурсы, розыгрыши призов и мастер-классы.

В первый день фестиваля – 2 марта – на старт выйдут жители 15 городов, среди которых Ангарск, Дивногорск, Иркутск, Новокузнецк, Саяногорск, Тулун, Черемхово и Шелехово. 3 марта к ним присоединятся Братск, Пикалёво и Таёжный, а 10 марта – Нижний Новгород, Тайшет и Ухта.

«Продвижение здорового образа жизни и популяризация одного из самых народных и массовых сибирских видов спорта – лыж – важное для компании социальное направление деятельности. Помимо всего прочего, это ещё и семейный вид спорта, среди его поклонников люди любого возраста, а на лыжню часто выходят несколько поколений одной семьи. Мы этому очень рады! Компания строит и обновляет лыжную инфраструктуру в городах, организует спортивные мероприятия и соревнования, вносит вклад в развитие юношеских команд и не планирует останавливаться на достигнутом», – отметила заместитель генерального директора Эн+ Вера Курочкина.

Проект «На лыжи!» инициирован в 2016 году с целью популяризации лыжного спорта и здорового образа жизни. В рамках проекта компании Эн+ и РУСАЛ развивают лыжную инфраструктуру в регионах. Они строят и реконструируют трассы и лыжные базы, обеспечивают их спецтехникой, повышают уровень профессиональной подготовки тренеров, поддерживают региональные сборные команды по лыжным гонкам, обеспечивают школы и спортивные секции необходимой экипировкой и инвентарём. Проект реализуется при поддержке федерации лыжных гонок России.