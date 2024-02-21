В Одинцове пройдёт благотворительная лыжня «Самое время жить»

10 марта на территории парка Ларисы Лазутиной состоится ежегодная благотворительная лыжня «Самое время жить», организованная Фондом борьбы с лейкемией.

Принять участие в мероприятии может любой желающий вне зависимости от возраста и уровня подготовки. Организаторы подготовили несколько дистанций для участников: 2 км для новичков, 5 км для любителей, 10 км для продвинутых спортсменов, а также 600 м и 1200 м для маленьких и юных лыжников. На финише участников будет ждать памятная медаль фонда, а также каша с согревающим чаем.

На мероприятии будет работать станция забора крови, где участники и гости смогут сдать кровь на типирование и вступить в регистр потенциальных доноров костного мозга.

Электронная регистрация на благотворительную лыжню открыта до 6 марта включительно или до достижения лимита участников.