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Большунов рассказал, что думал о завершении карьеры из-за травмы спины

Большунов рассказал, что думал о завершении карьеры из-за травмы спины
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Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов рассказал, что думал о завершении карьеры из-за травмы спины, полученной в августе прошлого года на тренировочных сборах в Беларуси.

«Летом случилась большая травма, после которой вообще думал завершить и заниматься здоровьем. Лежал на кровати — было нормально, а встать не мог, нереальная боль была. Даже сидеть не мог. Но потом начался сезон. И я хотел понять, как преодолеть это, перешагнуть через травму. Ведь человек может всё преодолевать. Эта ситуация меня подзадорила. Мысли завершить остались в том дне, когда прочитал заключение. А на следующий день уже пошёл, надо было что-то делать», — приводит слова Большунова на встрече с болельщиками «РИА Новости Спорт».

Напомним, 27-летний Большунов не проигрывал в личных гонках с 26 марта 2023 года. Тогда Александр стал третьим в марафоне на чемпионате России. После этого он выиграл все гонки на этапах Кубка России (абсолютно все в текущем сезоне).

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