Губерниев — о возможном создании лыжной суперлиги: без Большунова это будет говнолига

Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном создании лыжной суперлиги.

«Прекрасная идея, потому что мы видим, что все те форматы гонок, которые предлагает FIS, убивают лыжи. Лыжи становятся неинтересными, „Тур де Ски“ умирает, всё вообще умирает. И женщины 50 км бегают, эстафеты изменили — вообще чудовищно всё. То есть FIS забила на лыжи огромный болт. С чем это связано, я не знаю. Может быть, из-за того, что есть дойные коровы — прыжки на лыжах с трамплина, горные лыжи. Но, как бы там ни было, лыжи, особенно без россиян, помирают. И тут суперлига — казалось бы, классно и хорошо. Но, опять же, суперлига без россиян. Это примерно то же самое, что создавать суперлигу в футболе без „Барселоны“. Ну какая же будет лыжная суперлига без Большунова? Это уже не суперлига будет, а говнолига по лыжам», — сказал Губерниев в видео, опубликованном в телеграм-канале.

Ранее стало известно, что Норвегия, Швеция, Финляндия, Германия, Австрия, Италия, Словения, Швейцария намерены создать отдельную лыжную суперлигу.