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«На кого же работает Елена Вяльбе?» Губерниев отреагировал на слова о диверсии FIS

«На кого же работает Елена Вяльбе?» Губерниев отреагировал на слова о диверсии FIS
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Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о попытке диверсии FIS в случае создания независимой лиги. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

«Ого, диверсия? Мы работаем под эгидой FIS? Это как понимать? Кому же служит Елена Вяльбе? На кого работает Я правильно понимаю, что при создании лыжной суперлиги ЕВ будет поддерживать FIS? Организацию, которая вышвырнула вон наших лыжников? Мда…» — написал Губерниев под своим постом.

Напомним, восемь стран Европы намерены создать лыжную суперлигу, которая не будет находиться под эгидой FIS, потому что они не согласны с точкой зрения организации на проведение лыжных соревнований. В числе этих страны Норвегия и Швеция, которые на данный момент являются лидерами на этапах Кубка мира по лыжным гонкам.

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