Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Елена Вяльбе заявила, что не понимает идею создания лыжной суперлиги

Елена Вяльбе заявила, что не понимает идею создания лыжной суперлиги
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отреагировала на информацию о возможном создании лыжной суперлиги. Глава ФЛГР отметила, что ей не по душе эта инициатива.

«Не понимаю, что это за идея. Я не общаюсь с этими странами. Мне это не по душе», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее стало известно, что Норвегия, Швеция, Финляндия, Германия, Австрия, Италия, Словения, Швейцария намерены создать отдельную лыжную суперлигу. Сообщалось, что это связано с несогласием этих стран с политикой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в вопросах управления соревнованиями. Представители вышеуказанных стран накануне провели встречу с руководством FIS, чтобы сообщить о своей инициативе.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Нужно приветствовать всё новое». Юрий Бородавко — о возможном создании лыжной суперлиги
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android