Елена Вяльбе заявила, что не понимает идею создания лыжной суперлиги

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отреагировала на информацию о возможном создании лыжной суперлиги. Глава ФЛГР отметила, что ей не по душе эта инициатива.

«Не понимаю, что это за идея. Я не общаюсь с этими странами. Мне это не по душе», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее стало известно, что Норвегия, Швеция, Финляндия, Германия, Австрия, Италия, Словения, Швейцария намерены создать отдельную лыжную суперлигу. Сообщалось, что это связано с несогласием этих стран с политикой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в вопросах управления соревнованиями. Представители вышеуказанных стран накануне провели встречу с руководством FIS, чтобы сообщить о своей инициативе.