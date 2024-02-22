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«Наши добрые друзья из FIS. Охренеть, конечно». Губерниев — о словах Вяльбе

«Наши добрые друзья из FIS. Охренеть, конечно». Губерниев — о словах Вяльбе
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Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев выразил негодование по поводу слов Елены Вяльбе о том, что Федерация лыжных гонок России работает под эгидой FIS. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

«Вот и прояснилось, почему наши женщины в лютый мороз бежали 50 километров на лыжной Спартакиаде в Тюмени. FIS такое одобряет. Наши добрые друзья из FIS…. Охренеть, конечно», — написал в посте Губерниев.

Напомним, что сегодня, 22 февраля, стало известно, что восемь стран Европы приняли решение создать независимую от FIS лигу с собственным графиком соревнований, а также поделить экранное время. В число стран, недовольных организацией FIS, вошли лидеры Кубка мира по лыжным гонкам, с уходом которых соревнования станут менее зрелищными.

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