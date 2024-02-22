Губерниев: нужен диалог с FIS, но тогда нефиг о предателях вопить и спортсменов унижать

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) должна поддерживать диалог с Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS).

«Короткое резюме по лыжному вопросу. Конечно, нужен диалог с международной федерацией! Закрываться нельзя! Но тогда нефиг о предателях вопить, спортсменов своих унижать, биатлон с футболом наши ненавидеть и вообще лучше хоть иногда молчать, а не чушь нести», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее Губерниев выразил недоумение в связи с поддержкой FIS со стороны главы ФЛГР Елены Вяльбе в вопросе создания отдельной лыжной суперлиги.

Напомним, восемь стран Европы намерены создать лыжную суперлигу, которая не будет находиться под эгидой FIS, потому что они не согласны с точкой зрения организации на проведение лыжных соревнований. В числе этих страны Норвегия и Швеция, которые на данный момент являются лидерами на этапах Кубка мира по лыжным гонкам.