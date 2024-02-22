Йоханнес Клебо отказался от участия в спринте на чемпионате Норвегии

Пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, действующий обладатель Кубка мира, норвежский лыжник Йоханнес Клебо отказался от участия в спринтерской гонке в рамках чемпионата Норвегии по лыжным гонкам. Об этом Adressa сообщил менеджер соревнований Эрик Хюсбю из Норвежской лыжной ассоциации.

Отметим, что мужской спринт в рамках чемпионата Норвегии пройдёт завтра, 23 февраля.

Причины решения Клебо сняться с гонки неизвестны, однако важно отметить, что ранее со спринта из-за недомогания снялись также Эрик Вальнес и Ховард Солос Тёугбёль.

Следующий, 12-й этап Кубка мира пройдёт в Лахти (Финляндия) с 1 по 3 марта. Заявка мужской сборной Норвегии на него появится ближе к концу февраля.