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Йоханнес Клебо отказался от участия в спринте на чемпионате Норвегии

Йоханнес Клебо отказался от участия в спринте на чемпионате Норвегии
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Пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, действующий обладатель Кубка мира, норвежский лыжник Йоханнес Клебо отказался от участия в спринтерской гонке в рамках чемпионата Норвегии по лыжным гонкам. Об этом Adressa сообщил менеджер соревнований Эрик Хюсбю из Норвежской лыжной ассоциации.

Отметим, что мужской спринт в рамках чемпионата Норвегии пройдёт завтра, 23 февраля.

Причины решения Клебо сняться с гонки неизвестны, однако важно отметить, что ранее со спринта из-за недомогания снялись также Эрик Вальнес и Ховард Солос Тёугбёль.

Следующий, 12-й этап Кубка мира пройдёт в Лахти (Финляндия) с 1 по 3 марта. Заявка мужской сборной Норвегии на него появится ближе к концу февраля.

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