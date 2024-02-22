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Большунов оставил автограф на «Аллее Чемпионов» в Москве

Большунов оставил автограф на «Аллее Чемпионов» в Москве
Александр Большунов.
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Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов подписал звезду на «Аллее Чемпионов» в Москве. Об этом спортсмен сообщил в своем телеграм-канале.

Знаменитый российский лыжник провел автограф-сессию с многочисленными болельщиками лыжного спорта. Во время встречи с ними он признался, что не чувствует себя звездой и старается оставаться таким же, как 10-15 лет назад, когда делал первые шаги в большом спорте.

Большунов на «Аллее Чемпионов»

Большунов на «Аллее Чемпионов»

Фото: Соцсети Большунова

«Аллея Чемпионов» расположена в торгово-развлекательном комплексе VEGAS в Кунцево. На аллее увековечены имена выдающихся спортсменов, которые оставили свои автографы на звездах. Среди них Татьяна Навка, Евгений Плющенко, Хабиб Нурмагомедов, Фёдор Емельяненко, Илья Ковальчук, Евгений Малкин, Алексей Немов, Александр Овечкин и другие.

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