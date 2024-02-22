Юлия Ступак: у нас с Вяльбе абсолютно тёплые отношения. Мы друг друга обожаем

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) опровергла мнение о напряжённости её отношений с президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе.

«У нас абсолютно тёплые отношения. И тёплые – это ещё мягко сказано — мы друг друга обожаем. И нет смысла обсуждать это, потому что её отношение ко мне я знаю как раз от неё. Моё отношение к Елене Валерьевне она знает лично от меня. Всё остальное, то, что вокруг нас, мне точно не интересно.

Я её могу понять как руководителя: она хочет, чтобы спортсмены долго бегали и желательно, чтобы у них была мотивация и оставался классный результат. Я её прекрасно понимаю и вообще никаких вопросов нет. Согласна с ней. Ещё согласна с фразой про то, что мне надо определиться. Многие видят, что у нас кайфовые отношения. У меня к этому человеку такое большое доверие, я мало кому так ещё могу доверять.

Елена Валерьевна сказала, что считает мой потенциал реализованным плюс-минус наполовину. То есть то, что дано мне природой свыше, я ещё не раскрыла. И я в этом плане с ней согласна», — приводит слова Ступак Sport24.