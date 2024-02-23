«План — вернуться на финал сезона». Надине Фендрих перенесёт операцию

28-летняя швейцарская лыжница Надине Фендрих сообщила, что перенесёт операцию из-за проблем с дыханием. Спортсменка отметила, что надеется вернуться на соревнования в концовке сезона.

«Я решила не участвовать в гонке в минувшее воскресенье, потому что до этого во время забега у меня были проблемы с дыханием. Вернувшись в Швейцарию, я прошла медицинское обследование, в ходе которого было установлено, что мою работоспособность ограничивает сердечная аритмия. Я прерву выступления, потому что мне необходимо перенести небольшую операцию. План — вернуться на финал сезона», — написала Фендрих на своей странице в социальных сетях.

Следующий этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдёт с 1 по 3 марта в Лахти (Финляндия).