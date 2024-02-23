Большунов: вы думаете, что у меня голова только лыжными гонками забита?

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов признался, что не задумывается о лыжных гонках в выходные.

«Я вообще о лыжах не думаю (улыбается). Или вы думаете, что у меня голова только лыжными гонками забита? В любой выходной даже и не вспоминаю. Семья практически всегда рядом. На тренировке отработал, соревнования пробежал, к Ане и Еве вернулся – всё, ты в другой атмосфере. Нет других мыслей, кроме как о семье. Будет очередная тренировка – тогда и буду думать о лыжах», — сказал Большунов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Напомним, 27-летний Большунов не проигрывал в личных гонках с 26 марта 2023 года. Тогда Александр стал третьим в марафоне на чемпионате России.