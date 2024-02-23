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«Его хочется обыграть больше всего». Большунов ответил на вопрос о своём главном сопернике

«Его хочется обыграть больше всего». Большунов ответил на вопрос о своём главном сопернике
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Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов рассказал, что считает главным соперником самого себя.

«Кого-то из соперников могу выделить по сезону? Да, и его мне хочется обыграть больше всего. Мне только за ним и приходится следить. И я постоянно вижу его в зеркале. И когда получается его обыгрывать, тогда и приходят победы в гонках», — сказал Большунов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Напомним, 27-летний Александр Большунов не проигрывал в личных гонках с 26 марта 2023 года. Тогда Александр занял третье место в марафоне на чемпионате России. После этого российский лыжник выиграл все гонки на этапах Кубка России (абсолютно все в текущем сезоне).

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