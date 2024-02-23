Вероника Степанова стала победительницей «Гонки Легкова»

Олимпийская чемпионка 2020 года в эстафете, 23-летняя российская лыжница Вероника Степанова стала победительницей женской гонки на 20 км свободным стилем в рамках «Гонки Легкова».

Спортсменка преодолела дистанцию за 51 минуту 26,6 секунды. Второй стала лыжница Анастасия Кулешова, отставшая от лидера на 11,6 секунды. Третье место заняла лыжница Мария Истомина, отставание которой составило 36,1 секунды.

Напомним, победителем мужской гонки стал лыжник Александр Большунов. «Гонка Легкова» проводится в десятый раз. На трассе в Пересвете (Московская область) помимо соревнований профессионалов пройдут и любительские забеги на 10 и 20 км, детские лыжные гонки на 1,3 и 5 км, а также открытые мастер-классы от звёзд лыжного спорта и биатлона.