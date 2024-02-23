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Степанова заявила, что Большунов не понимает значения слов «ирония» и «сарказм»

Степанова заявила, что Большунов не понимает значения слов «ирония» и «сарказм»
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Олимпийская чемпионка 2020 года в эстафете 23-летняя российская лыжница Вероника Степанова заявила, что Александр Большунов не распознал в её словах иронии.

Ранее Большунов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину ответил на слова Степановой, назвавшей скучными его победы. «Я подумал, что не стоит тратить эмоции на человека, который мне совершенно не интересен. Я понимаю, что есть спортсмены, которые готовы вписать фамилию Большунов при любом удобном случае», – сказал лыжник.

«То, что Большунов не понимает значения слов «ирония» и «сарказм», – это его радости.

For the record (к сведению. – Прим. «Чемпионата»): мне вообще всё равно, кто и что обо мне думает, пока я сама не спросила. Это и помогает мне выигрывать.

А вот с другой стороны, это замечательно, просто идеально, когда два лидера Кубка страны друг о друге так высказываются. Больше топлива в костёр мнений, долой скуку!

P.S. Юрий Викторович: «Самолюбивая спортсменка» — да, это я. Но где и когда Вы видели, чтобы «я переживала за свои неудачи»? Чем и как это может помочь?» — написала Степанова в своём телеграм-канале.

Отметим, что в постскриптуме Степанова ответила старшему тренеру сборной России по лыжным гонкам Юрию Бородавко, который назвал Веронику самолюбивой спортсменкой, которая переживает за свои неудачи.

«Думаю, она просто ревнует, поскольку у самой так побеждать не получается. Пытается поставить себя в один ряд с Большуновым, но сравнивать их нельзя. К Александру надо стремиться, таких побед, как у него, не было достаточно давно. А Веронику мы все знаем как самолюбивую спортсменку, которая переживает за свои неудачи. Не знаю, влияют ли такие реакции на Александра, лучше у него спросить. Но в любом случае он живой человек», — приводит слова тренера «РИА Новости».

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