Крюгер отказался от выступления на чемпионате Норвегии из-за болезни

Норвежский лыжник, двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира Симен Хегстад Крюгер отказался от выступления на чемпионате Норвегии — 2024 из-за болезни, подхваченной на этапе Кубка мира в США.

«Симен простудился после этапа Кубка мира в Соединённых Штатах и, к сожалению, был вынужден пропустить национальный чемпионат», — сообщила Федерация лыжного спорта Норвегии.

Отметим, что Крюгер стал девятым из 20 лыжников сборной, который отказался от национального первенства. Главный тренер норвежцев Эрик Носсум отреагировал на отказ сильнейших спортсменов от выступлений. «Длительная поездка в США и Канаду стоила дорого. Многие отказались бежать. Соревнования для них сейчас не лекарство. Думаю, все это понимают», — приводит слова Носсума VG.