«Просто не повезло». Йохауг — о провале Лотты Венг в спринте на чемпионате Норвегии

Сегодня, 23 февраля, в рамках чемпионата Норвегии, в котором принимают участие сильнейшие лыжники мира, состоялся классический спринт. В женской гонке сенсационный результат показала лыжница сборной Лотта Уднес Венг: она не смогла пробиться в четвертьфиналы соревнований, став только 33-й в прологе.

Четырёхкратная олимпийская чемпионка из Норвегии Терезе Йохауг высказалась о провале соотечественницы. «Ей просто не повезло. Лотта намного лучше, чем показала здесь. Ей нужно немедленно оставить это позади. Она знает, чего она стоит. Сегодня, к сожалению, ей не хватило работы лыж, чтобы пройти квалификацию. Форма, думаю, есть, вряд ли стоит в этом сомневаться», — приводит слова спортсменки издание VG.

Сама Венг тоже прокомментировала своё выступление: «Это нелепо. Даже не знаю, что сказать. Условия были не такими уж плохими, просто немного разбитая лыжня. Я и не скользила, и не цеплялась за снег. Как будто шла на ходулях по метру снега. Это ужасно, один из худших опытов выступлений».