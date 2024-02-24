Крянин: мы готовы принять Норвегию вместе с другими странами в отдельную российскую лигу

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин высказался о возможном приглашении Норвегии и ещё семи стран для участия в российских соревнованиях.

«Мы с удовольствием готовы принять Норвегию вместе с другими странами в нашу отдельную российскую лигу или создать её. Говорю это абсолютно серьёзно, у нас всё для этого есть: федерация, организация, судейство и необходимое оборудование. Они могут прийти к нам, чтобы на равных и честных условиях участвовать в соревнованиях. Что тут поделать, если FIS не может ничего поровну разделить», — приводит слова бронзового призёра чемпионата мира RT.

Ранее в СМИ появилась информация, что Норвегия, Швеция, Финляндия, Германия, Австрия, Италия, Словения, Швейцария намерены выйти из состава FIS и создать отдельную лыжную суперлигу.