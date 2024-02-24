«Большунов просто игрался с нами». Сергей Ардашев — о «Гонке Легкова»

Российский лыжник Сергей Ардашев прокомментировал победу олимпийского чемпиона Александра Большунова в масс-старте на 20 км свободным стилем в рамках «Гонки Легкова».

«Я держался первой группы, но далековато отпустил Большунова и Червоткина. Чтобы догнать их, пришлось потратить много сил. Но пока ехал за ними, сумел восстановиться. Ближе к финишу я видел, что Большунов очень свежий, и он просто играется с нами. Сегодня не было шансов взять его», — приводит слова Ардашева «Матч ТВ».

Сергей Ардашев пришёл на финиш со вторым результатом, отстав от победителя на 4,4 секунды. А третье время показал Алексей Червоткин. Его проигрыш составил 14,6 секунды. Соревнования проходят с 23 по 24 февраля в городе Пересвет Московской области.