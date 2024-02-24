Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Это было захватывающе». Клебо – о победе в скиатлоне на чемпионате Норвегии

«Это было захватывающе». Клебо – о победе в скиатлоне на чемпионате Норвегии
Аудио-версия:
Комментарии

Норвежский лыжник, пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, действующий обладатель Кубка мира Йоханнес Клебо прокомментировал свою победу в 20-километровом скиатлоне на чемпионате Норвегии.

«Это было захватывающе. На этапе Кубка мира в Америке всегда весело. После него тело было напряжённым, но сейчас я чувствую себя лучше», — приводит слова норвежца NRK.

17-18 февраля в Миннеаполисе (США) прошел 11-й этап Кубка мира по лыжным гонкам, на котором Клебо одержал победу в спринте и занял четвёртое место в индивидуальной гонке на 10 км.

Чемпионат Норвегии по лыжным гонкам стартовал в Бейтостоллене 22 февраля. 9 из 20 лыжников норвежской сборной отказались от участия в соревнованиях, а Клебо пропустил спринтерскую гонку классическим стилем и 10-километровую разделку. Победу в спринте у мужчин одержал Эвен Нортуг, а среди женщин лучшей оказалась Хедда Баккемо. В гонке на 10 км свободным стилем победителем стал Йоран Тефре.

Материалы по теме
Йоханнес Клебо выиграл скиатлон на чемпионате Норвегии
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android