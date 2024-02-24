«Это было захватывающе». Клебо – о победе в скиатлоне на чемпионате Норвегии

Норвежский лыжник, пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, действующий обладатель Кубка мира Йоханнес Клебо прокомментировал свою победу в 20-километровом скиатлоне на чемпионате Норвегии.

«Это было захватывающе. На этапе Кубка мира в Америке всегда весело. После него тело было напряжённым, но сейчас я чувствую себя лучше», — приводит слова норвежца NRK.

17-18 февраля в Миннеаполисе (США) прошел 11-й этап Кубка мира по лыжным гонкам, на котором Клебо одержал победу в спринте и занял четвёртое место в индивидуальной гонке на 10 км.

Чемпионат Норвегии по лыжным гонкам стартовал в Бейтостоллене 22 февраля. 9 из 20 лыжников норвежской сборной отказались от участия в соревнованиях, а Клебо пропустил спринтерскую гонку классическим стилем и 10-километровую разделку. Победу в спринте у мужчин одержал Эвен Нортуг, а среди женщин лучшей оказалась Хедда Баккемо. В гонке на 10 км свободным стилем победителем стал Йоран Тефре.