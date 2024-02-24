Хейди Венг высказалась об аннулировании результатов скиатлона на чемпионате Норвегии

Норвежская лыжница, пятикратная чемпионка мира и бронзовый призёр Олимпийских игр Хейди Венг высказалась об аннулировании результатов женского скиатлона на чемпионате Норвегии.

Сегодня, 24 февраля, спортсменки бежали скиатлон, однако его итоги были отменены из-за ошибки организаторов: они забыли оперативно изменить конусы на трассе после классической части, вследствие чего в начале коньковой дистанции многие спортсменки уходили не на тот круг, что сказалось на результатах. Так, Хейди Венг, шедшая второй, но верно отправившаяся на коньковую часть, финишировала первой, так как лидирующая после классики Астрид Эрне Слинн ошиблась с выбором коридора.

«Это хорошее решение. Мне пришлось остановиться на дистанции и ещё раз посмотреть на указатели. Но это победа, я была права», — приводит слова Венг TV2.