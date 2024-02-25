Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Юлия Ступак опубликовала снимок с новой фотосессии

Юлия Ступак опубликовала снимок с новой фотосессии
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) опубликовала в социальных сетях снимок с новой фотосессии. К посту Юлия добавила эмодзи «сердце».

Фото: из личного архива Юлии Ступак

В текущем сезоне Ступак редко появлялась на официальных турнирах. В декабре Юлия приняла участие в гонке с раздельным стартом на 5 км в классическом стиле на третьем этапе Альфа-Банк Кубка России в Кирово-Чепецке, где заняла 18-е место. Далее Юлия сделала перерыв, вернувшись к соревнованиям в феврале, на шестом этапе Кубка России. Там в спринте она дошла до полуфинальной стадии, а в масс-старте на 10 км стала 43-й.

Также Ступак выступила на Спартакиаде сильнейших в Тюмени: полуфинальная стадия в спринте, 29-е место в разделке и 10-е место в командном спринте.

Материалы по теме
Норвегия, Швеция и другие лыжные державы хотят создать свою Суперлигу. А Россию возьмут?
Норвегия, Швеция и другие лыжные державы хотят создать свою Суперлигу. А Россию возьмут?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android