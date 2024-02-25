Губерниев — о Степановой: она может стать неплохим спортивным комментатором

Спортивный журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев выразил мнение, что олимпийская чемпионка 2022 года, лыжница Вероника Степанова может проявить себя в роли комментатора лыжных гонок.

«Вероника Степанова может стать очень неплохим комментатором лыж. Она уже комментирует с удовольствием, профессионально и здорово. Но ей нужно будет выиграть конкуренцию со стороны Легкова и Панжинского. Спортивный комментатор — это профессия. Захочет ли она? Поэтому пусть пока делом занимается, бегает — она действующая спортсменка.

У неё свой стиль общения. Но, конечно, она старается учиться у лучших! Она дерзкая, ничего не боится. Вероника бывает чрезмерно резка — натура увлекающаяся. Но это её право», — сказал Губерниев в интервью Metaratings.

Ранее Вероника Степанова назвала победы Александра Большунова неинтересными, а его комментарии — скучными.