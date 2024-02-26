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Ступак — об общении с иностранными спортсменами: у них есть свои любимчики в России

Ступак — об общении с иностранными спортсменами: у них есть свои любимчики в России
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Российская лыжница, олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Юлия Ступак рассказала об общении с иностранными спортсменами после отстранения россиян от международных турниров.

«Мне часто пишут. Более того, мы общались, когда я была в Италии. Подходили ко мне и говорили, что нас сильно не хватает, что у европейцев есть свои любимчики в России и они за многих людей переживают, болеют. Безусловно, это приятно. Плюс ни для кого не секрет, что я прекрасно общаюсь с моим любимейшим Маркусом Крамером (бывший тренер сборной России по лыжным гонкам. – Прим. «Чемпионата»). Он тренирует сборную Италии, в которой я тоже всех обожаю», — приводит слова спортсменки Sport24.

Ранее 29-летняя Ступак опровергла мнение о напряжённости её отношений с президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе.
Российские и белорусские лыжники отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года.

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