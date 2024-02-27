Лыжница-рекордсменка Прохорова выложила мотивирующую фотографию

Лыжница Варвара Прохорова выложила фотографию с мотивирующей надписью на футболке.

«Вот так», — подписала спортсменка пост с фотографией.

Фото: Из личного архива Варвары Прохоровой

Напомним, сама Прохорова является ярчайшим представителем альпинизма, скайраннинга и лыжных гонок, единственная в мире покорившая Эльбрус на беговых лыжах, из-за чего попала в Книгу рекордов России.

У лыжницы был скандал со Ski Classiks из-за фото, которое организации в итоге пришлось удалить. Фото шло в анонс к новости, но европейским читателям это не понравилось и вызвало волну ненавести в сторону организации и россиян.

Весной 2021 году получила приглашение в профессиональную австрийскую марафонскую команду Ski-Willy Marathone Team Austria, для участия в престижной марафонской серии Visma Ski Classics и стала первой российской девушкой, участвующей в таком мероприятии командном.